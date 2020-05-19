Завтра в Баку будет 25 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью будет 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 765 мм до 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 40-45%.

20 мая в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди и град. Ночью и утром будет туман, скорость западного ветра местами усилится. Ночью температура воздуха составит 12-16, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 20 мая на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.