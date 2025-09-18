Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    • 18 сентября, 2025
    • 12:49
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков, ночью местами возможны дожди с грозами, умеренный северо-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Температура воздуха составит ночью 16-19, днем ​​– 21-26 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем ​​– 50-55%.

    В некоторых районах Азербайджана ожидаются сильные дожди с грозами, местами интенсивные, возможен град, в высокогорных районах – снег. Местами ожидается туман. Западный ветер временами усилится.

    Температура воздуха составит ночью 14–17, днем 18–23, в горах ночью 2–6, днем 7–12 градусов тепла.

    прогноз погоды Баку Абшерон
    Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan olacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:57

    Обнародовано число граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Украины

    Наука и образование
    13:56

    Фон дер Ляйен: Европа должна ускориться ради конкурентоспособности

    Другие страны
    13:53

    Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире

    Происшествия
    13:53

    Во Франции самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера

    Это интересно
    13:52

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    13:46

    Премьер Азербайджана: Обмен мнениями в рамках ОТГ значим для стабильности и безопасности региона

    Внешняя политика
    13:40

    Али Асадов: Азербайджан вложил в страны ОТГ почти $21 млрд инвестиций

    Внешняя политика
    13:32

    СМИ: Сирия заключит соглашения о безопасности с Израилем к концу 2025 года

    Другие страны
    13:26

    Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

    В регионе
    Лента новостей