Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков, ночью местами возможны дожди с грозами, умеренный северо-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 16-19, днем ​​– 21-26 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем ​​– 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются сильные дожди с грозами, местами интенсивные, возможен град, в высокогорных районах – снег. Местами ожидается туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 14–17, днем 18–23, в горах ночью 2–6, днем 7–12 градусов тепла.