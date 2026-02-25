В Киноцентре Низами состоялась премьера документального фильма о Ходжалинском геноциде

В Киноцентре Низами в Баку прошел показ документального фильма "Xocalı: Əsir uşaqlıq" ("Ходжалы: Плененное детство"), приуроченный к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, экранное произведение было создано в рамках Международной просветительской кампании "Справедливость к Ходжалы", реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В начале мероприятия была организована специальная выставка, состоящая из фотографий, посвященных Ходжалинской трагедии. Целью экспозиции стало очередное напоминание о тех страшных событиях, с которыми столкнулись жители Ходжалы, и почтение памяти жертв геноцида.

В документальной ленте широко отражены история захвата в заложники 8 членов семьи Мамедовых, проживавших в Ходжалы, трагические события, которым они подверглись, а также показания свидетелей.

Исполняющий обязанности исполнительного директора Молодежного фонда Азербайджана Юсиф Велиев и депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев рассказали о Ходжалинском геноциде. Они отметили, что это событие осталось в истории как преступление, совершенное не только против азербайджанского народа, но и человечества в целом.

Затем генеральный директор CVN Group и создатель фильма Сабина Меликова, а также очевидец событий Мурват Мамедов выступили с речью, в которой подчеркнули, как важно никогда не забывать о тех ужасах, которые пережили люди в армянском плену.

Руководитель отдела информационных технологий и связей с общественностью Молодежного фонда Азербайджана Пярвана Джалаллы во время презентации документального фильма разъяснила представителям медиа цель создания картины:

"Фильм направлен на то, чтобы еще раз донести правду о Ходжалинском геноциде до внимания азербайджанской и международной общественности, сохранить эту трагедию на повестке дня".

Было отмечено, что документальный фильм подготовлен при сотрудничестве Молодежного фонда, платформ "Belə-belə işlər" и CVN TV, а также Молодежной организации "Великое Возвращение" (Böyük Qayıdış).