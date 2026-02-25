Аудиовизуальный совет прокомментировал обращения граждан с требованиями закрыть ряд телепередач

Аудиовизуальный совет отреагировал на обращения граждан, содержащие критику в адрес программ "Tarixin bir günü", "Elgizlə izlə" и ряда других телепередач, а также их ведущих и приглашенных участников.

Как передает Report, за последнее время на официальный сайт и электронную почту ведомства поступило значительное количество жалоб и запросов от граждан и представителей СМИ. Часть обращений содержит требования о прекращении вещания отдельных программ или целых телеканалов.

В совете подчеркнули, что регулирование в области аудиовизуальных медиа осуществляется на основании закона "О медиа" и иных нормативно-правовых актов. Действующее законодательство гарантирует творческую и редакционную самостоятельность средств массовой информации.

Исходя из этого, вопросы запуска или прекращения выпуска программ, кадровые назначения, определение круга приглашенных гостей и тематики обсуждений являются частью редакционной политики и не входят в компетенцию совета. При применении санкций к вещателям ведомство руководствуется исключительно требованиями законодательства.

Вместе с тем совет проводит регулярные встречи с руководством телеканалов, в ходе которых в рамках своих полномочий дает рекомендации по вопросам, вызывающим общественный резонанс, и призывает вещателей строго соблюдать нормы закона и профессиональной этики.