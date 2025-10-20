Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    • 20 октября, 2025
    • 13:04
    21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером в некоторых частях полуострова возможны дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 14-16, днем ​​– 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах выпадет мокрый снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-14, днем ​​- 17-21, в горах ночью 1-5, днем ​​- 5-9 градусов тепла.

    прогноз погоды осадки грозы
    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Лента новостей