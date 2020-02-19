Завтра в Азербайджане пройдут дожди

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, утром местами интенсивные. В некоторых местах возможен туман, умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

В районах Азербайджана 20 февраля временами ожидается дождь, в горных территориях - снег. Местами возможен туман. Ожидается западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 20 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов. Близкий к климатической норме температурный режим будет в основном благоприятен для метеочувствительных людей, однако повышенная влажность может вызвать чувство дискомфорта у некоторых людей.