Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в ночь с 20 на 21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами будут кратковременные дожди, днем ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Временами усиливающийся ночью и утром северо-западный ветер вечером перейдет в северо-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 21-25 градусов тепла, в Баку ночью прогнозируется 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85% днем 50-60%.

21 мая в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами ливни. Возможны грозы, град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Скорость восточного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 21 мая в основном благоприятны для метеочувствительных людей.