Завтра в Азербайджане ожидаются ливень и град

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 50-60%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) составит 21-22, на южных пляжах (в Тюркян, Говсаны, на Сахиле и Шихово) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, ливни, град. Утром в горах ожидается туман, будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-39 градусов тепла, ночью в горах будет 11-16, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 18-19 июня на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.