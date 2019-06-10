Завтра в Азербайджане будет 38 градусов тепла

11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами будет слабый туман, ожидается южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 35-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, вечером в некоторых горных районах возможны грозы и дожди. В отдельных местах есть вероятность града. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 11-12 июня ожидается нормальный суточный ход метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувуствительных людей.