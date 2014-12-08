​Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 декабря. Как сообщили Report из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и вечером в некоторых местах возможен туман, будет преобладать временами усиливающийся южный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-5, днем 8-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится от 778 мм рт. ст. до 768 мм рт. ст, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана 9 декабря ночью и утром ожидается моросящий дождь и туман. В Лянкяране и Астаре не исключаются осадки в виде дождя. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.