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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 42 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 42 градусов Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер.
Экология
7 августа 2023 г. 13:10
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 42 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем 33-38° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, местами до 42° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 24-29° тепла.

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