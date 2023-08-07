Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 42 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем 33-38° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, местами до 42° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 24-29° тепла.