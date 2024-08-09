Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром в некоторых пригородных территориях возможен слабый туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются дожди и грозы, в отдельных местах ливневого характера, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 12-17°, днем - 18-23° тепла.