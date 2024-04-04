Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 23 градусов

5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-74%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в северных и западных районах местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, возможны грозы и град.

Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью 2-7°, днем - 10-15° тепла.