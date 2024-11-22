Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 20 градусов

23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к ночи в некоторых пригородных территориях не исключается изморось.

Ночью и утром местами ожидается туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 0-5°, днем - 8-13° тепла.