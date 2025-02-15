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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов 16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
15 февраля 2025 г. 12:28
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов

16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - ​​9-14° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​- 11-16° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорных районах - 13-18°, днем - ​​0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq

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