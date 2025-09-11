Завтра в Азербайджане температура воздуха упадет на 5-6°

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В отдельных частях возможны линии и грозы, которые вечеру постепенно прекратятся. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем - 22-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В некоторых регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны ливни и град, в высокогорных районах ожидается мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18–21°, днем 24–28° тепла, в горах ночью - 6–10°, днем - 12–17° тепла.