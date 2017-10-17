Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Ночью температура воздуха составит 9-12, днем 16-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 10-12, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман.

Будет преобладать слабый восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 0-4, днем 9-14 градусов тепла.