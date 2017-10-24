Завтра в Азербайджане температура воздуха повысится

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 октября в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах прогнозируется слабый туман, возможен моросящий дождь. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 11-14, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 11-13, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, преобладание с 25-го октября по вторую половину 26-го октября на Абшеронском полуострове южного ветра может вызвать у большинства метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Утром в некоторых местах прогнозируется туман. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 13-18 градусов тепла.