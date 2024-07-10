Завтра в Азербайджане стартует Общереспубликанский марафон чистоты

Завтра в Азербайджане стартует Общереспубликанский марафон чистоты.

Завтра в Азербайджане стартует Общереспубликанский марафон чистоты.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, расширяется масштаб акций чистоты, проводимых каждые выходные под девизом "Моя чистая страна": "Стартует Общереспубликанский марафон чистоты, который будет проходить каждый четверг и субботу и охватит лесные массивы, морские побережья".

По мнению Ибрагимовой, подобные акции, которые проводятся на протяжении нескольких лет и охватывают всю территорию страны, уже сформировали чувство ответственности в определенном слое общества: "Постоянные акции чистоты формируют ответственность. Граждане понимают, что за загрязнение отходами несет ответственность не какое-то учреждение, а каждый из нас".