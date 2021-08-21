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Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода

Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода 22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
21 августа 2021 г. 12:32
Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода

22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27°, днем - 35-38° тепла, местами - 39° тепла. В Баку ночью - 25-27°, днем - 36-38° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70% и 35-40% днем.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово)- 28-29° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 35-40° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - 23-28° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah temperatur 40 dərəcəyədək yüksələcək

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