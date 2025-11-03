Завтра в Азербайджане сохранится дождливая погода

Дождливая погода на территории Азербайджана сохранится 4 ноября.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, в течение дня прогнозируются дожди, местами на полуострове ливни. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 772 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди, на отдельных территориях возможны ливни, грозы, град. В западных районах осадки постепенно стихнут к вечеру. Местами ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 17-21, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.