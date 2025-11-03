Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Завтра в Азербайджане сохранится дождливая погода

    Экология
    • 03 ноября, 2025
    • 13:07
    Завтра в Азербайджане сохранится дождливая погода

    Дождливая погода на территории Азербайджана сохранится 4 ноября.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, в течение дня прогнозируются дожди, местами на полуострове ливни. Будет преобладать юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 772 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

    В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди, на отдельных территориях возможны ливни, грозы, град. В западных районах осадки постепенно стихнут к вечеру. Местами ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 17-21, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

    прогноз погоды дождливая погода Абшеронский полуостров регионы
    Sabah yağış yağacaq, dolu düşəcək - PROQNOZ

    Последние новости

    13:38

    AnewZ показал репортаж о европейской фотовыставке, посвященной жертвам мин в Азербайджане

    Медиа
    13:36

    Назначены судьи на матч "Карабах" - "Челси"

    Футбол
    13:34

    Вооруженные боевики атаковали полицейский автомобиль в Пакистане, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:33

    Министр обороны Турции прибудет в Баку для участия в параде Победы

    Армия
    13:31

    Доля Android на рынке мобильных устройств Азербайджана сократилась почти на 11%

    ИКТ
    13:28

    ВС Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ

    Другие страны
    13:16
    Фото

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Пакистане

    Туризм
    13:08

    Аннулирована лицензия Кредитного союза İnci Kredo

    Финансы
    13:07

    Завтра в Азербайджане сохранится дождливая погода

    Экология
    Лента новостей