О нас

Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер

Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер 11 июля в Азербайджане преимущественно без осадков, однако на отдельных территориях ожидаются кратковременные дожди.
Экология
10 июля 2024 г. 12:44
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер

11 июля в Азербайджане преимущественно без осадков, однако на отдельных территориях ожидаются кратковременные дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечено, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В первой половине дня местами на полуострове возможны кратковременные дожди, грозы. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем 35-40%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, град.

Ночью и утром временами ожидается туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью 21-26°, днем 35-39° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək güclənəcək - PROQNOZ

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
5 июля 2024 г. 23:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi