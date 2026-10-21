Завтра в Азербайджане пройдут дожди, ожидается снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером местами возможны кратковременные дожди, подует северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем ​​- 20-24° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем ​​- 20-25° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем ​​- 12-17° тепла.