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    Завтра в Азербайджане пройдут дожди, ожидается снег

    Экология
    • 21 октября, 2026
    • 12:36
    Завтра в Азербайджане пройдут дожди, ожидается снег

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером местами возможны кратковременные дожди, подует северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем ​​- 20-24° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем ​​- 20-25° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем ​​- 12-17° тепла.

    Погода в Азербайджане Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah rayonlarda yağış yağacaq
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