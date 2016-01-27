Завтра в Азербайджане ожидается погода без осадков

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, преобладающий умеренный южный ветер в дневные часы временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-6 градусов мороза, днем 2-4 градуса тепла.

В Баку ночью прогнозируется 3-5 градусов мороза, днем 2-4 градуса тепла.

Ночью и утром на дорогах в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается гололед.

28 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром возможен туман, местами будет преобладать усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха в низменных районах составит 4-9 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, в горах ночью - 12-17 градусов мороза, в высокогорьях 18-23 градуса ниже нуля. Днем ожидается 0-5 градусов мороза.

Ночью и утром дороги покроются льдом.