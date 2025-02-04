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Завтра в Азербайджане прогнозируются осадки и сильный ветер

Завтра в Азербайджане прогнозируются осадки и сильный ветер 5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
4 февраля 2025 г. 13:05
Завтра в Азербайджане прогнозируются осадки и сильный ветер

5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова возможна изморось, вечером ожидается дождь. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха достигнет 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых районах, начиная с восточных, местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем - 6-11° тепла. В горах ночью 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah intensiv yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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