Завтра в Азербайджане прогнозируются осадки и сильный ветер

5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова возможна изморось, вечером ожидается дождь. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха достигнет 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых районах, начиная с восточных, местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем - 6-11° тепла. В горах ночью 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.