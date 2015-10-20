Завтра в Азербайджане прогнозируются дожди

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди.

Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Вечером местами вероятны дожди. Днем будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на полуострове составит 10-13, днем - 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.

Завтра в горных и предгорных районах Азербайджана возможны грозы, местами дожди. Утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 16-21 градус тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21-23 октября слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятными для метеочувствительных людей, однако высокая влажность воздуха может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.