Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер

Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 июля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 28-33 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 мм, что ниже нормы, до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

На пляжах Абшерона ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10 июля на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра ожидается снижение температуры, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.