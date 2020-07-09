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Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер

Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер
Экология
9 июля 2020 г. 14:40
Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 июля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. 

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 28-33 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 мм, что ниже нормы, до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

На пляжах Абшерона ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10 июля на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра ожидается снижение температуры, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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