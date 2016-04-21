​Завтра в Азербайджане похолодает, ожидаются дожди и грозы

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода.Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 апреля в столице и на полуострове сильный северо-западный ветер к вечеру перейдет в умеренный.

Ближе к ночи местами ожидаются дожди.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем 14-16 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 15 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные. В горных районах возможен мокрый снег. Ветер западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.