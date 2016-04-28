В Азербайджане похолодает на 3 градуса

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ближе к ночи местами на полуострове пройдут дожди. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-14, днем 16-21 градус тепла, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

29 апреля в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, местами ливни. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.