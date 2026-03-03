Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    • 03 марта, 2026
    • 13:27
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    В Азербайджане 4 марта ожидается дождливая погода.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных территориях возможна небольшая изморось. Будет преобладать юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 3-6, днем ​​– 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем - 65-70%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, возможны дожди, в горных районах выпадет снег. Местами осадки усилятся. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-5, днем ​​– 9-14° тепла, ночью в горах – 5-10° мороза, днем ​​– от 3° мороза до 2° тепла.

    Прогноз погоды
    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:50

    Зеленский: Ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огня

    Другие страны
    13:45

    Фидан: Эскалация на Ближнем Востоке несет риски для глобальной энергобезопасности

    В регионе
    13:42

    Анкара рассчитывает на поставки ВИЭ в ЕС через Азербайджан и Турцию

    Энергетика
    13:39

    МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране

    В регионе
    13:39
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние три часа эвакуированы еще 89 человек

    Внешняя политика
    13:38

    ЦБА закрывает AniPay для развития конкуренции на рынке цифровых платежей

    Финансы
    13:31

    Зеленский: Выборы в Украине состоятся только после окончания войны

    Другие страны
    13:31

    Зеленский прокомментировал сроки и место следующего раунда трехсторонних переговоров

    Другие страны
    13:29

    ВС оставил в силе пожизненный приговор по делу об убийстве матери и младенца в Гобу

    Происшествия
    Лента новостей