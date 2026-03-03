Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

В Азербайджане 4 марта ожидается дождливая погода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных территориях возможна небольшая изморось. Будет преобладать юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем ​​– 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем - 65-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, возможны дожди, в горных районах выпадет снег. Местами осадки усилятся. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем ​​– 9-14° тепла, ночью в горах – 5-10° мороза, днем ​​– от 3° мороза до 2° тепла.