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    ​Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    В Баку и на Абшеронском полуострове столбики терометров покажут 19 градусов тепла

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Завтра в районах Азербайджана будет дождливо.

    Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В течение дня в отдельных частях полуострова возможны осадки. Будет преобладать умеренный, временами усиливающийся северо-восточный ветер.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем - 17-19 градусов тепла, а Баку ночью - 14-16, днем - 17-19 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и кратковременные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 9-14, днем - 16-21 градус тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 9-14 градусов тепла. 

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