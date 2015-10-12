​Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Завтра в районах Азербайджана будет дождливо.

Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В течение дня в отдельных частях полуострова возможны осадки. Будет преобладать умеренный, временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем - 17-19 градусов тепла, а Баку ночью - 14-16, днем - 17-19 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и кратковременные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем - 16-21 градус тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 9-14 градусов тепла.