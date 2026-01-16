Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    Экология
    • 16 января, 2026
    • 12:40
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами не исключается изморось, вечером - переменные осадки.

    К ночи в отдельных частях полуострова осадки могут усилиться, в некоторых пригородных территориях ожидается мокрый снег. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-3, днем - 4-7 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-80%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются периодические осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. В отдельных местах возможно усиление осадков, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - 5-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорных районах - 15-20, днем - 0-5 градусов мороза.

    прогноз погоды снег Мокрый снег туман Азербайджан
    Şənbə günü hava yağıntılı olacaq

    Последние новости

    13:11

    Аббас Аббасов: БИГ достиг успехов в защите прав коренных народов в мире

    Внешняя политика
    13:09

    Ранвир Сингх: В Индии целенаправленно разрушают сикхскую идентичность

    Внешняя политика
    13:07

    СМИ: Фон дер Ляйен и Трамп планирует обсудить Украину в Давосе

    Другие страны
    13:07

    Представители частного сектора, академкругов и исследователи приглашены на WUF13

    Инфраструктура
    13:03

    Президент Чехии прибыл в Киев

    Другие страны
    13:01

    Дохинский показ мод отложен до весны из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

    Другие страны
    12:57

    TikTok внедряет новую технологию определения возраста для Европы

    ИКТ
    12:54
    Фото

    В Баку представили электронную книгу о Западном Азербайджане

    Наука и образование
    12:49

    Варринг Прабджот: Индия - империалистическое государство, угнетающее сикхов

    Внешняя политика
    Лента новостей