Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами не исключается изморось, вечером - переменные осадки.

К ночи в отдельных частях полуострова осадки могут усилиться, в некоторых пригородных территориях ожидается мокрый снег. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3, днем - 4-7 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются периодические осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. В отдельных местах возможно усиление осадков, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - 5-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорных районах - 15-20, днем - 0-5 градусов мороза.