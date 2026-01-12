Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Экология
    • 12 января, 2026
    • 13:22
    13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 12 на 13 января облачность местами усилится, в некоторых пригородных территориях возможны дожди и мокрый снег.

    Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-7, днем ​​- 7-11 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако во второй половине дня, начиная с северных и западных районов, местами пройдут дожди, в горных и предгорных районах выпадет снег, местами интенсивный. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем ​​- 8-13 градусов тепла, ночью в горах 0-4 градуса мороза, днем ​​– 2-7 градусов тепла.

