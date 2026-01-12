İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Sabah intensiv yağış yağacaq, sulu qara keçəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 12 yanvar, 2026
    • 12:52
    Sabah intensiv yağış yağacaq, sulu qara keçəcək - PROQNOZ

    Azərbaycanda yanvarın 13-də yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə arabir yağıntılı gözlənilir. 13-dən 14-nə keçən gecəyə doğru ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, bəzi şəhərətrafı ərazilərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağma ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi axşam arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 80-90 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensivləşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtdan 4 dərəcəyədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.

    yanvar havası sulu qar Qarlı Hava

    Son xəbərlər

    13:13

    Ukraynada hərbi vəziyyət və səfərbərlik müddəti yenidən uzadılacaq

    Region
    13:11

    Aİ İrana yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Region
    13:11

    Amina Abdellatif: "Rusiyalı cüdoçuların milliyə cəlb olunması balansı yaxşılaşdıracaq"

    Fərdi
    13:08

    Ötən il Azərbaycan neft ixracını 5 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    13:04

    Hesablama Palatası 2026-cı ildə neft və qaz tranzitindən gəlirlərin azalmasının səbəblərini açıqlayıb

    Energetika
    12:56

    "Lənkəran" kanadalı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    12:56
    Foto

    Azərbaycana qızıl külçələrin qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    12:54

    Çin Trampın İranla bağlı bəyanatına münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    12:53

    AÇG və "Şahdəniz"dən hasil edilən neft-qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti