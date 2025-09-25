Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, порывистый ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны дожди с грозами. Умеренный юго-западный ветер сменится порывистым северо-западным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 15-18°C, днем ​​– 22-26°C. Атмосферное давление повысится от 760 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 75-85%, днем ​​– 60-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем ​​местами, начиная с северных и западных районов, ожидаются дожди с грозами. Местами ожидается порывистый ветер, возможен град, туман.

Температура воздуха составит ночью 14-18°С, днем ​​22-27°С, в горах ночью 3-8°С, днем ​​12-17°С.