Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, порывистый ветер
- 25 сентября, 2025
- 12:46
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны дожди с грозами. Умеренный юго-западный ветер сменится порывистым северо-западным.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 15-18°C, днем – 22-26°C. Атмосферное давление повысится от 760 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 75-85%, днем – 60-70%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем местами, начиная с северных и западных районов, ожидаются дожди с грозами. Местами ожидается порывистый ветер, возможен град, туман.
Температура воздуха составит ночью 14-18°С, днем 22-27°С, в горах ночью 3-8°С, днем 12-17°С.