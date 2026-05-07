Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и грозы

8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и днем осадки.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных частях полуострова осадки будут интенсивными. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-70, днем - 45-55%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах интенсивные, возможны грозы и град, в горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами будет наблюдаться туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 17-20° тепла, в горах ночью 7-12, днем 18-20° тепла.