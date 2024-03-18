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Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки и грозы. В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.
Экология
18 марта 2024 г. 13:02
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки и грозы. В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем ​​- 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный, грозы, град и туман. Будет преобладать порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем ​​- 8-13° тепла, в горах ночью 2-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

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Версия на азербайджанском языке İlaxır çərşənbənin hava proqnozu açıqlanıb

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