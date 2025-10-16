Завтра в Азербайджане ожидаются ливни

17 октября в Азербайджане ожидается дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни. Подует умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем ​​- 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана также ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Местами возможен туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - ​​18-22° тепла, в горах ночью - 2-5°, днем - ​​5-9° тепла.