    Завтра в Азербайджане ожидаются ливни

    Экология
    • 16 октября, 2025
    • 12:55
    Завтра в Азербайджане ожидаются ливни

    17 октября в Азербайджане ожидается дождливая погода.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни. Подует умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем ​​- 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана также ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Местами возможен туман, подует умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - ​​18-22° тепла, в горах ночью - 2-5°, днем - ​​5-9° тепла.

    прогноз погоды Азербайджан Баку Абшерон ливни
