Завтра в Азербайджане ожидаются ливни
Экология
- 16 октября, 2025
- 12:55
17 октября в Азербайджане ожидается дождливая погода.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни. Подует умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В регионах Азербайджана также ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Местами возможен туман, подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 18-22° тепла, в горах ночью - 2-5°, днем - 5-9° тепла.
Последние новости
13:35
Азербайджан и Уганда вводят безвиз для держателей диппаспортовВнешняя политика
13:31
Назначен старший помощник военного прокурораВнутренняя политика
13:30
БФБ впервые провела торги по принципу clean priceФинансы
13:24
Спецпредставитель: Потенциал рек Зангилана используется для производства чистой энергииЭнергетика
13:23
В ближайшее время пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-ЕгипетВнешняя политика
13:20
Фото
Азербайджан и Узбекистан представляют наследие Шелкового пути в ЕвропеТуризм
13:17
Вахид Гаджиев: Агалы и Мамедбейли строятся по принципу транзитно-ориентированного развитияИнфраструктура
13:11
У жителя Абшерона изъяли 47 кг наркотиковПроисшествия
13:08