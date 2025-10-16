İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Sabah leysan yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 16 oktyabr, 2025
    • 12:34
    Sabah leysan yağacaq - PROQNOZ

    Azərbaycanda oktyabrın 17-də havanın yağışlı keçəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısamüddətli leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 18-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 18-22, dağlarda gecə 2-5, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.

    Hava proqnozu leysan yağış Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Азербайджане ожидаются ливни

    Son xəbərlər

    13:01

    Azərbaycanın qadın şahmatçısı: "Avropa çempionu olmağımız real deyildi"

    Fərdi
    13:01

    Azərbaycanda istiqraz ticarəti ilk dəfə "təmiz qiymət" prinsipilə baş tutub

    Maliyyə
    13:00

    İlham Əliyev Misirin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

    Xarici siyasət
    12:59

    Azərbaycan ilə Uqanda arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb

    Xarici siyasət
    12:58

    Kampalada Qoşulmama Hərəkatının 19-cu Nazirlər İclası keçirilib

    Xarici siyasət
    12:56

    Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    12:54

    Abşeron sakinindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    12:54

    Azərbaycan şirkəti Özbəkistanda konserv istehsalı zavodu tikəcək

    Biznes
    12:52

    İranda 10 nəfər inhalyasiya səbəbindən zəhərlənib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti