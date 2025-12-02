Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине дня местами ожидаются осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который ночью местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем ​​- 12-15 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, в горных районах выпадет снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - ​​12-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - ​​1-6 градусов тепла.