    Экология
    • 21 октября, 2025
    • 13:25
    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

    22 октября в Азербайджане ожидаются кратковременные дожди.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 21 на 22 октября и утром местами возможен дождь. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 17-20° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - на уровне 766 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана местами также ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град, в высокогорных районах - снег. В некоторых местах ожидается туман. Подует умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10–14°, днем - 18–22° тепла, в горах ночью - 4–8°, днем - 10–15° тепла.

