Экология
9 августа 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к ночи местами возможны дожди и грозы, временами усилится северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-27° тепла, днем – 32-35° тепла. Атмосферное давление ночью будет ниже нормы, на уровне 759 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 40-45% днем.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако утром, начиная с северных и западных районов, в некоторых местах временами ожидаются дожди и грозы, в отдельных местах - кратковременные ливни, град, ночью и утром временами возможен туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21–26° тепла, днем - 33–37° тепла, в горах ночью - 12–17° тепла, днем - 20–25° тепла.

Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq

