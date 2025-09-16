Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Экология
    • 16 сентября, 2025
    • 13:42
    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    17 сентября на территории Азербайджана ожидается дождливая погода.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. С полудня в некоторых частях полуострова возможны интенсивные осадки и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

    В районах Азербайджана ожидаются осадки и гроза. В отдельных местах возможны ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром на отдельных территориях возможен туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 17-22, в горах ночью 2-7, днем - 7-12 градусов тепла. 

    грозы и дожди прогноз погоды Азербайджан
    Sabah leysan yağacaq, şimşək çaxacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    14:29

    Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

    Другие страны
    14:27
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:25

    СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Другие страны
    14:24

    Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена

    Формула 1
    14:23
    Фото

    В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:21

    Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%

    Энергетика
    14:09

    Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+

    Инфраструктура
    14:01

    В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на один

    Другие
    13:59
    Фото

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

    Внутренняя политика
    Лента новостей