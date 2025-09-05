Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Экология
    • 05 сентября, 2025
    • 13:12
    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода, местами возможны грозы.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода. В первой половине дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​- 28-31° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и ​​50-55% днем.

    В большинстве регионов Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни, град, ночью и утром местами возможен туман. Умеренный восточный ветер местами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью 13-18°, днем - 23-28° тепла.

    погода кратковременные дожди прогноз погоды Баку Абшерон
    Лента новостей