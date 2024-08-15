Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В течение дня в некоторых частях полуострова ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер, который во второй половине дня сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 25-29° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 25-29° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 15-19° тепла.