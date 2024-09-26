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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град 27 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
26 сентября 2024 г. 12:41
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

27 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако ночью в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем - 23-26° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 6-11°, днем - 13-18° тепла.

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