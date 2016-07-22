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    Завтра в Азербайджане ожидается понижение температуры воздуха

    В Баку прогнозируется ночью 23-25°, днем 30-32° тепла

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет ближе к вечеру. 

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26°, днем 28-33°, в Баку ночью 23-25°, днем 30-32° тепла.

    23 июля в районах Азербайджана местами вероятны грозы, временами дожди, в некоторых местах интенсивного характера. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-35°, в горах ночью 15-20°, днем 20-25° тепла.

    Атмосферное давление - 757 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%, днем - 45-50%.

    Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 22-23°, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 23-24°, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 25-26°.

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