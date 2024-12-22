О нас

Завтра в Азербайджане ожидается переменная облачность

Завтра в Азербайджане ожидается переменная облачность Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
22 декабря 2024 г. 12:37
Завтра в Азербайджане ожидается переменная облачность

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 764 мм. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем - 65-70%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман и умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-3° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi