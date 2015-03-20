Завтра в Азербайджане ожидается переменная облачность

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 марта. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра, 21 марта, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преобладание облачности, местами пасмурно, в основном без осадков. Местами будет слабый туман. Будет преобладать северо-восточный ветер, Температура составит ночью 3-4, днем 8-13 градусов тепла.

21 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, в некоторых северных и западных районах возможен дождь. Прогнозируется восточный ветер, местами туман. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 8-13, в некоторых местах 17 градусов тепла, ночью в горах от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 8-12 градусов тепла.

Что же касается медико-метеорологического прогноза, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов 20 и 21 марта будут относительно благоприятны для метеочувствительных людей.