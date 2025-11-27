Завтра в Азербайджане ожидается изморось
- 27 ноября, 2025
- 12:58
28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Утром в некоторых пригородных территориях возможна небольшая изморось. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 14-17° тепла. Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 65-70%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны туман и изморось. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 13-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 7-11° тепла.