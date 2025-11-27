Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Экология
    • 27 ноября, 2025
    • 12:58
    Завтра в Азербайджане ожидается изморось

    28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Утром в некоторых пригородных территориях возможна небольшая изморось. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 7-10, днем ​​- 14-17° тепла. Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - ​​65-70%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны туман и изморось. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - ​​13-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - ​​7-11° тепла.

